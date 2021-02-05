С. Колбин: Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с состоянием здоровья, должны получать качественную помощь

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в регионе прием граждан и обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания/

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя провел в регионе прием граждан, посвященный вопросам здравоохранения.

Обращения севастопольцев касались доступности и качества медицинской помощи, состояния отдельных лечебных учреждений, обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами.

Жительница Севастополя, инвалид первой группы, посетовала на то, что в городе недостаточно социальных такси для инвалидов, а также приходится долго ждать своей очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Сенатор принял вопрос в работу и заверил, что совместно с правительством Севастополя займется его решением.

Некоторые проблемы обратившихся были решены непосредственно в ходе приема.

Сергей Колбин

«Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации, связанной с собственным состоянием здоровья или состоянием здоровья родных, должны получать помощь и поддержку. Человек не должен оставаться наедине со своей бедой», — подчеркнул сенатор.

Сергей Колбин также провел встречу с учащимися ГБОУ профессионального образования города Севастополя «Севастопольский архитектурно-строительный колледж». В ходе беседы речь шла о патриотическом воспитании.

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