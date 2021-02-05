С. Цеков: Медицинские организации Республики Крым успешно решают вопросы, связанные с борьбой против коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием граждан, посвященный проблемам здравоохранения.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел в регионе дистанционный прием граждан. Он был посвящен проблемам здравоохранения и оказания медицинской помощи гражданам. К сенатору поступили обращения от жителей различных районов Республики Крым.

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К сенатору поступили просьбы о содействии в выезде врача на дом, госпитализации больных, обеспечении лекарственными препаратами, организации реабилитационных мероприятий.

В частности, Сергей Цеков оказал содействие гражданам в прохождении реабилитации после тяжелой формы течения коронавируса.

К сенатору обратилась преподавательница Медицинской академии Крымского федерального университета по вопросу вакцинации преподавателей и сотрудников. В связи с началом нового семестра в очной форме преподаватели Медакадемии оказались в зоне риска. Учебный процесс частично проходит на территории медицинских учреждений. Кроме того, в Медакадемии учатся иностранные студенты, приезжающие из различных регионов мира. Сергей Цеков связался с должностными лицами, которые отвечают за вакцинацию работников. Вопрос взят под контроль сенатора.

Также, к сенатору обратился житель Симферопольского района по вопросу госпитализации в МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (г. Москва) для проведения операции. Сергей Цеков добился положительного решения вопроса.

«Ко мне традиционно поступают обращения о содействии в оказании медицинской помощи. Стараюсь делать все возможное для того, чтобы помочь больным людям. Стараюсь помочь и врачам, в том числе, на законодательном уровне», — подчеркнул сенатор.

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