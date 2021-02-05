Т. Кусайко проконтролировала организацию горячего питания для младшеклассников в Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Ученики младших классов получают вкусное, полноценное и сбалансированное питание, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района. Сенатор приняла участие в мониторинге организации и качества горячего питания для учеников начальных классов.

В мероприятии также участвовали министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова, руководитель Единого волонтерского центра региона Евгения Чибис, представители родительской общественности.

Школьное меню в обязательном порядке согласовывается с представителями родительского комитета и публикуется на сайте образовательного учреждения. Это необходимый элемент общественного контроля качества питания детей

Как отметила Татьяна Кусайко, в школе есть своя столовая, кухня и штатные повара. «Школьное меню в обязательном порядке согласовывается с представителями родительского комитета и публикуется на сайте образовательного учреждения. Это необходимый элемент общественного контроля качества питания детей», — сказала сенатор.

Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила Мурмашинскую среднюю школу № 1 Кольского района

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Она обратила внимание, что персонал пищеблока обеспечен масками и перчатками, а посуда и обеденные столы моются с применением дезинфицирующих средств, что крайне важно в условиях сохранения риска распространения COVID-19.

Татьяна Кусайко пообщалась со школьниками, родительским активом, работниками столовой, учителями, администрацией образовательного учреждения. Парламентарий пришла к выводу, что ученики младших классов получают вкусное, полноценное, сбалансированное и разнообразное питание.

«С 2021 года расход средств областного бюджета на питание одного ребенка увеличен со 122 до 156 рублей в день. Также по инициативе губернатора региона в меню школьных столовых появились тефтели из местной оленины, которые очень нравятся детям. И что немаловажно, школы Кольского района получают молоко и молочную продукцию от местного сельхозпредприятия», — заметила сенатор.

Как заключили участники мониторинга, в школе полностью соблюдены санитарные правила при организации бесплатного горячего питания, а также созданы все необходимые условия для безопасного пребывания учащихся.

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