Э. Исаков обсудил в регионе вопросы оказания первичной медицинской помощи, вакцинации и мер поддержки медработников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с директором Департамента здравоохранения Югры.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел в регионе рабочую встречу с директором Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского округа Алексеем Добровольским.

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Сенатор выразил благодарность в адрес врачей, младшего и среднего медперсонала, технических работников, обеспечивающих бесперебойную работу больниц и поликлиник в условиях пандемии коронавирусной инфекции. «С начала распространения COVID-19 в Югре медики в короткие сроки научились эффективно бороться с этой коварной болезнью, вылечив сорок три тысячи пациентов. В условиях пандемии главной задачей Депздрава Югры было сохранение баланса между количеством ковид-отделений и обычных отделений, и, на мой взгляд, эта задача была успешно решена. Оперативно разворачивались и сворачивались ковид-госпитали, переобучались без отрыва от работы медработники», — отметил Эдуард Исаков.

По словам Алексея Добровольского, в Югре в настоящее время проводится активная вакцинация жителей округа от коронавируса. «В двадцати девяти медицинских организациях работают тридцать три пункта вакцинации. Первыми прививки получили работники здравоохранения и образования. Население также активно записывается на вакцинацию, в том числе по предварительной записи по телефону и через электронные регистратуры, — рассказал директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского округа.

На встрече также поднимались вопросы взаимодействия Департамента здравоохранения с профсоюзом работников здравоохранения Югры, организации проведения первичных медико-санитарных осмотров и оказания специализированной медицинской помощи жителям труднодоступных и отдалённых населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа.

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