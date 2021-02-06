Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика06.02.2021 09:15

Космонавт Юрий Онуфриенко принимает поздравления с юбилеем

Сегодня, 6 февраля 2021 года, лётчика-космонавта РФ, Героя России Юрия Онуфриенко поздравляют с 60-летием. По количеству круглых дат 2021 год обещает стать для космонавта рекордным. Через две недели исполнится 25 лет с того дня, когда он впервые отправился в космическую экспедицию, а в декабре можно будет отпраздновать 20-летие второго полёта. В целом Юрий Онуфриенко находился на орбите 389 суток 14 часов 46 минут 52 секунды. На его счету 8 выходов в открытый космос, где он провёл за работой более 42-х часов.

Свой первый космический полёт Юрий Иванович Онуфриенко совершил с 21 февраля по 2 сентября 1996 года в качестве командира транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-23» и орбитального комплекса «Мир» по программе 21-й основной экспедиции вместе с Юрием Усачёвым и Шеннон Люсид. Во время полёта Юрий Онуфриенко совершил шесть выходов в открытый космос. Длительность пребывания экипажа в космосе составила 193 суток. За успешное осуществление длительного космического полёта, проявленные при этом мужество и героизм Юрию Ивановичу Онуфриенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.

В качестве командира 4-й экспедиции на Международную космическую станцию Юрий Онуфриенко отправился во второй раз в космос 5 декабря 2001 года на шаттле «Индевор». Во время полёта дважды выходил в открытое космическое пространство. 19 июня 2002 года, после 195-суточного полёта, экипаж вернулся на Землю. Завершив деятельность в отряде космонавтов, Юрий Иванович продолжил работать в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, в том числе на руководящих должностях. Он перешел в разряд наставников.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Юрия Ивановича Онуфриенко с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов!

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