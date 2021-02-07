Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1607.02.2021 13:42

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» состыкован с переходным отсеком

На Байконуре продолжается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» к запуску по программе 77-й миссии снабжения Международной космической станции. В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома выполнен комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

Переходный отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса грузового корабля «Прогресс МС-16» в бортовую систему управления носителя. После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») запланирован на 15 февраля 2021 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов.

MIL OSI