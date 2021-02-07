Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#История07.02.2021 13:10

История героического пути Константина Феоктистова

Константин Петрович Феоктистов родился 7 февраля 1926 года в Воронеже. Он стал первым гражданским специалистом, покорившим космические просторы. Будучи конструктором космической техники и кандидатом наук, в свой первый и единственный полёт Феоктистов отправился как научный сотрудник космического корабля «Восход». Провёл на орбите чуть больше суток с 12 по 13 октября 1964 года.

Вошедший в состав того же экипажа Борис Егоров носил воинское звание капитана медицинской службы и получил известность, как первый врач-космонавт. Командиром первого в истории освоения космоса экипажа из трёх человек назначили лётчика-космонавта Владимира Комарова. Чтобы поместиться в одну кабину, космонавтам пришлось отказаться от спасательных скафандров. В полёте проводились комплексные физико-технические и медико-биологические исследования. Всего за сутки этот экипаж установил два мировых рекорда, достигнув максимальной высоты полёта (408 км) и максимальной массы (5 320 кг), поднятой на такую высоту.

Заслуги Феоктистова отмечены высокими наградами: медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Константин Петрович был лауреатом Ленинской и Государственной премий. На его счету более 150 научных трудов и 20 изобретений. Феоктистов участвовал в разработке космических кораблей «Восток», «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс», «Прогресс-М», а также орбитальных станций «Салют», «Мир» и первого искусственного спутника земли. В 1967 году он получил степень доктора технических наук, в 1969 — звание профессора, преподавал в МГТУ им. Баумана. Константин Петрович написал книги «Семь шагов в небо», «Космическая техника. Перспективы развития», «Траектория жизни», «Воспоминания и размышления космонавта-исследователя».

Особое место в биографии Феоктистова занимает фронтовая служба. Он был награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией». Его героическому пути посвящен один из выпусков проекта Центра подготовки космонавтов «Герои войны — герои космоса».

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Константин Петрович ушел из жизни на 84-м году, похоронен в Москве. Его именем названы кратер на обратной стороне луны, самолет авиакомпании «Аэрофлот», три улицы, одна из которых в Воронеже. Там же — на родине Феоктистова — его имя носит школа № 5. Память о человеке, так много сделавшем для развития космонавтики, хранят благодарные потомки.

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