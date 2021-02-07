Source: Russia Federal Space

#РКС#ДЗЗ#Орбитальные группировки07.02.2021 19:45

Специалисты РКС рассказали о современных технологиях дистанционного зондирования Земли

Заместитель начальника отдела оперативного мониторинга и анализа данных дистанционного зондирования Земли компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Оксана Кушнырь выступила с лекцией на встрече с учащимися московской школы № 1530. Она рассказала детям о современных технологиях ДЗЗ, их практическом применении и влиянии на современную жизнь. Мероприятие, прошедшее 4 февраля 2021 года, организовано в рамках политики РКС по ранней профессиональной ориентации и привлечению молодежи в российскую ракетно-космическую отрасль.

Представитель РКС рассказала, что такое дистанционное зондирование Земли, как работают космические аппараты и как используется получаемая ими информация на Земле, как получают, обрабатывают и используют снимки земной поверхности. На основе реальных примеров был разобран полный цикл получения и обработки изображений Земли. Школьникам также рассказали о перспективах использования космической съемки, объяснив, какие задачи космический мониторинг решает сегодня в различных отраслях экономики. В ходе специальной викторины ребята отгадывали объекты на снимках, сделанных из космоса. Самые активные ее участники были награждены сувенирами РКС.

Заместитель начальника отдела оперативного мониторинга и анализа данных ДЗЗ Оксана Кушнырь: «Сегодняшние школьники, которые только выбирают, какой профессии себя посвятить, родились уже в 21 веке. Для них всегда существовали цифровые онлайн-карты, телефоны с навигаторами и прогноз погоды, который можно посмотреть в любую минуту. У них совершенно другой взгляд на геоинформационные технологии. Ребята смогут использовать наработки, которые уже есть сегодня, чтобы изменить мир. Мы очень ждем будущих профессионалов в РКС, готовы всячески помогать им и поддерживать».

В конце занятия Оксана Кушнырь ответила на вопросы аудитории, рассказала школьникам о том, какие профессии в области космического приборостроения и ДЗЗ сегодня наиболее востребованы и выделила самые интересные и перспективные. Подробно описала современные условия труда инженеров и программистов, создающих приборы для космических аппаратов и сервисы на основе получаемых ими данных. РКС активно ведет работу по профессиональной ориентации школьников, цель которой — развитие технического творчества и формирование мотивации для привлечения молодежи к работе в ракетно-космической отрасли.

MIL OSI