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#НПО Энергомаш#Интерфакс08.02.2021 14:40

Андрей Иванов: «Развитие предприятия невозможно без новых разработок»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») со времен своего основания славился сильной инженерно-конструкторской школой и выдающимися научно-техническими разработками, совершившими настоящий прорыв в мировом ракетном двигателестроении. Именно эти разработки академика Валентина Петровича Глушко и его последователей обеспечили 60 лет назад первый полет человека в космос и позже запуск легендарного многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран».

Как сейчас развивается наука на предприятии, какими исследованиями и разработками занимаются специалисты и конструкторы, продолжившие дело великого ученого? Специально ко Дню науки Пресс-служба НПО Энергомаш поговорила об этом с доктором технических наук, заместителем главного конструктора по науке и новым технологиям НПО Энергомаш Андреем Владимировичем Ивановым.

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— Андрей Владимирович, расскажите, как Вы выбрали инженерную профессию?

— Может быть, это пафосные слова, но все, что вокруг нас — спроектировано конструкторами. Все, что создается человечеством, к этому приложили руку инженеры. Мне с детства это было интересно. Я занимался в авиамодельном кружке. Делал летающие модели и собирал конструкторы — всегда было чем заняться, и это меня увлекало.

Мои родители тоже инженеры, конечно, я смотрел на них. Отец работал в Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») инженером-конструктором, а мама — на предприятии, связанном с радиоэлектроникой.

— Почему Вы пришли работать именно в НПО Энергомаш?

— Я родился в Воронеже, там учился и работал в КБХА почти 25 лет. В рамках создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения планировалось более плотная работа наших предприятий (НПО Энергомаш и КБХА), и мне предложили перейти в НПО Энергомаш. Сейчас мы делаем совместные разработки, строим взаимодействие между КБ через систему управления жизненным циклом изделий, а также есть много другой интересной работы.

— Какими исследованиями и новыми разработками сейчас занимается НПО Энергомаш? Какими из них руководите Вы лично?

— Энергомаш занимается несколькими ОКРами по созданию и модернизации двигателей для первых ступеней ракет-носителей «Союз-5», «Ангара» и ряду других направлений. Довольно много ОКР, направленных на совершенствование конструкции и методов расчетного моделирования, проводится за счет собственных средств предприятия.

— Наука и производство тесно связаны у нас на предприятии и в отрасли в целом. Все ли научные разработки получается внедрить?

— К сожалению, не все. Есть очень много идей, которые заслуживают внимания — новые схемы и конструкции, методы проектирования и расчетов, изготовления и испытаний. Мы стараемся идти в ногу со временем, проводим большое число научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе поисковых. Выполнить все эти работы без проведения серьезных научных исследований невозможно. Часть работ носит практический характер с непосредственным внедрением в модернизируемые двигатели, часть направлена на создание научно-технического задела и внедряется при создании новых изделий. Что-то, что вчера казалось перспективным и многообещающим, сегодня после проработки, моделирования и экспериментов оказывается не столь эффективным как ожидалось, что-то наоборот выходит на первый план. Но любое исследование, независимо от того, удалось его внедрить в конкретную конструкцию или нет, дает новое знание, новые идеи и направления для последующих исследований. И пока есть научные исследования, новые разработки, предприятие живет и развивается.

— Когда Вы поняли, что наука — это действительно Ваше?

— Вы знаете, откуда появляется наука? Есть проблема — ее надо решить. Постепенно это обрастает какими-то знаниями, расчётами, конструкциями, технологией. В том, чем я занимался, были проблемы в обеспечении высокой экономичности систем агрегатов питания и устойчивости их работы. Со временем втянулся в решение этих вопросов и пытался самостоятельно считать, проектировать и исследовать какие-то варианты. Накопились материалы, постарался их обобщить. Вот тогда и понял, что занимаюсь наукой. Впоследствии эти наработки стали основой моей диссертации. Скажем так, любая диссертация дисциплинирует прежде всего того, кто делает и формирует новое знание, новые подходы к решению задач.

— Как удается совмещать работу в КБ и преподавательскую деятельность?

— Веду преподавательскую деятельность в Московском авиационном институте на кафедре конструкций, где практически каждую субботу занимаюсь со студентами. Преподаю дисциплины «Конструкция агрегатов» и «Конструкция перспективных ракетных двигателей». Каждый год веду около двух-трех дипломных проектов. Уже 15 моих студентов работают в НПО Энергомаш, в КБ и на испытательном комплексе. Кроме того, у меня сейчас пять аспирантов.

— Как оцениваете конструкторский потенциал молодого поколения инженеров?

— Знания есть разные, но потенциал, по-моему, достаточно большой. У многих есть желание работать и создавать что-то новое, разбираться в существующем, менять жизнь. По большому счету, через 5-10 лет после того, как ребята окончат вуз, многие из них станут ведущими специалистами, если будет желание. Возможности у них такие есть.

— Наука и конструкторская работа — это еще не вся жизнь. Расскажите, пожалуйста, немного о своей семье, хобби, увлечениях.

— У меня жена и дочка, которая учится в Московской государственной художественно-промышленной академия имени С. Г. Строганова на искусствоведа и делает первые шаги в научной деятельности.

С точки зрения хобби — люблю путешествовать на машине, выехать на природу с семьей, погулять, съездить куда-то к воде — обычно это речка или озеро. Но, к сожалению, не всегда на это хватает времени. А так, по большому счету хобби — это работа. Интересовался и занимался ракетной техникой всегда, всю свою жизнь, поэтому голова не отключается даже дома — что-то рисуешь, набрасываешь, пишешь… Это уже вошло в привычку.

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