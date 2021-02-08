А. Артамонов: Необходимо усилить роль бизнеса в развитии науки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на торжественном собрании ученых Калужской области, посвященном празднованию Дня российской науки.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в торжественном собрании ученых региона, посвященном празднованию Дня российской науки. Мероприятие прошло в рамках утвержденного Указом Президента России Владимира Путина Года науки и технологий.

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Участниками торжества, которое состоялось в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, стали губернатор Калужской области Владислав Шапша, ШапшаВладислав ВалерьевичГубернатор Калужской области министр образования и науки области Александр Аникеев, руководители ведущих федеральных и региональных научно-исследовательских организаций, вузов, представители научной общественности.

Анатолий Артамонов принял участие в торжественном собрании ученых региона, посвященном празднованию Дня российской науки

Сенатор отметил, что благополучие и процветание любой страны зависит от состояния науки, а интеллектуальный потенциал – главный инструмент движения вперед любого государства.

Сфера науки и технологий в нашей стране является одной из крупнейших в мире

«Сфера науки и технологий в нашей стране является одной из крупнейших в мире. Россия занимает девятое место по объему внутренних затрат на исследования и разработки, пятое место по величине бюджетных ассигнований на гражданскую науку и четвертое место по численности занятых в этой сфере», — сказал парламентарий.

По его словам, в течение последних десяти лет увеличивается объем финансирования науки. В 2021 году на науку гражданского назначения выделено более 486 миллиардов рублей, а к 2023 году эта цифра возрастет до 532 миллиардов рублей. Таким образом, в 2023 году на эти цели будет выделено более чем на 20 процентов больше уровня 2019 года.

С октября 2018 года по декабрь 2024 года в нашей стране действует нацпроект «Наука». На его реализацию за счет всех бюджетных и внебюджетных источников, включая федеральный бюджет, в 2019 году выделено 49,7 миллиардов рублей, а в 2024 году планируется выделить 188,5 миллиарда рублей, что почти в 4 раза больше уровня 2019 года.

Кроме этого, в 2021 году Правительство России утвердило Программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 – 2030 годы). На ее реализацию планируется выделить почти 2,2 триллиона рублей.

Как отметил Анатолий Артамонов, позитивные изменения происходят и на законодательном уровне: в новую Конституцию страны внесены изменения, которые усиливают роль науки и дают возможности для дальнейшей работы над изменением законодательства в научно-технической сфере.

Анатолий Артамонов принял участие в торжественном собрании ученых региона, посвященном празднованию Дня российской науки

«Однако государство одно не справится. Для того, чтобы создавалось как можно больше наукоемких проектов, в которых активно используются российские разработки, необходимо усилить роль бизнеса в развитии науки. Пока что основным источником финансирования российской науки являются государственные средства, а доля реального сектора экономики составляет около одной трети. И этот показатель, к сожалению, не меняется уже на протяжении 25 лет. В то время как западный опыт показывает, что для успешного развития науки необходимо, чтобы доля финансирования предпринимательского сектора составляла не менее двух третей. Эту тенденцию необходимо менять», — считает сенатор.

Анатолий Артамонов затронул вопрос кадрового обеспечения сферы науки и технологий. По его словам, в России сформирован мощный кадровый потенциал в научно-технической деятельности. По показателю вовлеченности в научно-техническую деятельность Россия уступает только Китаю, США и Японии.

«В то же время основная проблема кадрового обеспечения науки – это возрастной показатель. Примерно четверть исследователей приходится на старшие возрастные группы. В связи с этим нам необходимо привлекать молодежь к научной деятельности», — сказал парламентарий.

По его словам, один из шагов к реализации этой задачи – выделение дополнительных бюджетных мест в высших учебных заведениях России. Приоритет отдан региональным вузам: в 2020 году из 11,5 тысяч новых бюджетных мест 9,5 тысяч были отданы в регионы на такие направления, как медицина, педагогика, инженерные специальности. В 2021 году число дополнительных бюджетных мест в вузах страны составит 33 тысячи.

Еще одна задача – формирование современной цифровой среды. Президентом подписан закон о снижении налогов для IT-компаний. С 1 января этого года налог на прибыль для таких компаний снизится с 20 процентов до 3 процентов, а страховые взносы – с 14 процентов до 7,6 процентов. «Эта мера позволит нашей стране стать площадкой с одними из самых привлекательных для развития IT-отрасли условиями налогообложения, сказал», — Анатолий Артамонов.

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