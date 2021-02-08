Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Динской район.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в рамках поездки в регион принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Динской район.

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В мероприятии также участвовали заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, глава муниципального образования Динской район Евгений Пергун, депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательного Собрания региона.

Основным вопросом, обсуждавшимся на сессии, стал отчет о работе районной администрации за 2020 г. Глава района сообщил, что, несмотря на введение ограничений на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также других мер для предотвращения пандемии, итоги экономического развития прошлого года демонстрируют сохранение стабильности.

Алексей Кондратенко принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Динской район

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Алексей Кондратенко принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Динской район

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Алексей Кондратенко принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Динской район

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Алексей Кондратенко принял участие в открытой сессии Совета муниципального образования Динской район

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Алексей Кондратенко в своем выступлении отметил, что опорная отрасль в экономике Динского района, как и ряда других районов Кубани, — сельское хозяйство. Его динамичное развитие обеспечивает существование многих других отраслей, в том числе перерабатывающей промышленности.

«Во многом, залогом таких результатов сельскохозяйственной отрасли является успешная реализация региональных проектов «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации», которые направлены соответственно на достижение целей и результатов национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — подчеркнул сенатор.

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