Б. Жамсуев принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о направлениях работы Совета Федерации по социально-экономической поддержке регионов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе региональной недели принял участие в совещании Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Баир Жамсуев проинформировал участников совещания о направлениях работы Совета Федерации по социально-экономической поддержке регионов. Большая законодательная работа проделана для оперативной поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. Также одобрен целый блок законов, направленных на поддержку семей, на рост доступности лекарственных препаратов, и ряд других.

Он подчеркнул, что основные задачи Совета Федерации на текущий 2021 год прежде всего связаны с преодолением последствий пандемии, восстановления экономики и адресной поддержки граждан, выходом на траекторию устойчивого развития.

«Выражаю искренние слова благодарности всем забайкальцам, кто принял участие в подготовке и проведении голосования по одобрению поправок в Конституцию, кто пришел на избирательные участки. Можно сказать, вы приняли личное участие в историческом событии для нашего государства», — подчеркнул Баир Жамсуев.

Баир Жамсуев в ходе региональной недели принял участие в совещании Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края

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Баир Жамсуев в ходе региональной недели принял участие в совещании Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края

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Баир Жамсуев

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Баир Жамсуев вручил от имени Совета Федерации Благодарности Председателя СФ

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Баир Жамсуев вручил от имени Совета Федерации Благодарности Председателя СФ

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Также сенатор отметил необходимость более конструктивной работы по развитию агропромышленного комплекса Забайкальского края, в частности, реализации программы комплексного развития овцеводства. «Вопросы поддержки аграрных предприятий — это не только про объекты производства и переработки сельхозпродукции, но и про развитие в целом сельских территорий».

Баир Жамсуев подчеркнул, что вопрос газификации региона — актуальный и крайне необходимый для жителей края, их домохозяйств, региональной экономики. На повестке три варианта: проведение магистрального трубопровода, использование альтернативной газификации при помощи сжиженного природного газа или финансирование (субсидирование) геологоразведочных работ по полезным ископаемым – поисковым работам по природному газу на территории Забайкальского края.

По итогам совещания сенатор вручил от имени Совета Федерации Благодарность Председателя СФ старшему чабану агрокооператива «Будалан» Доржо Жадамбаеву, медицинской сестре терапевтического отделения ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ» Татьяне Ивановой и директору муниципального КУ «Центр материально-технического обеспечения городского округа «Поселок Агинское» Бабужабу Болотову.

В работе окружного итогового совещания приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, заместитель председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Цырен Цыренов, Герой Труда РФ Далай Гунгаев, главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Евсей Васильев.

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