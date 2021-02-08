В. Наговицын: В Бурятии организован многоуровневый контроль за процессом обеспечения лекарствами больных коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел мониторинг региональной системы вакцинации против коронавирусной инфекции,

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в рамках региональной недели обсудил борьбу с COVID-19, орфанными заболеваниями и другие вопросы региональной медицины с министром здравоохранения Бурятии Евгенией Лудуповой.

Вячеслав Наговицын посетил прививочный пункт

«По поручению Председателя Совета Федерации ознакомился с ходом вакцинации, побывал на прививочном пункте в поликлинике №1 в Улан-Удэ», — сообщил Вячеслав Наговицын.

«Здравоохранение Бурятии справляется с задачей по борьбе с COVID-19 и медицинскому обслуживанию населения», — отметил сенатор.

Здравоохранение Бурятии справляется с задачей по борьбе с COVID-19

По результатам встреч Вячеслав Наговицын отметил, что количество пунктов для вакцинирования и количество поступающей на сегодня вакцины сбалансированы, очередей — нет, идет активная запись граждан на прививки. В то же время, по словам сенатора, поставки вакцины надо увеличивать хотя бы до 50 тыс. доз в месяц. Пока Республика получила 14800 доз и до конца февраля ожидает еще 23000, подчеркнул парламентарий.

Вячеслав Наговицын посетил прививочный пункт

Со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения сенатор проинформировал, что привито 16 644 первым компонентом вакцины, вторым компонентом – 1334 жителей. Кроме стационарных, организованы мобильные пункты, приобретено дополнительное холодильное оборудование для хранения препаратов. Обучены специалисты, ведется запись на вакцинацию на портале Госуслуг. Врачи работают и по выходным дням. Медицинские работники, чтобы показать личный пример, первыми пошли на вакцинацию. Осложнений у привитых пациентов не выявлено.

«Советую землякам не затягивать с прививкой», — сказал Вячеслав Наговицын.

На прививочном пункте сенатору сообщили, что возобновлено оказание специализированной помощи, работают лаборатории, начались профилактические осмотры граждан.

По словам Вячеслав Наговицына, с министром обсуждены также вопросы обеспечения лекарствами больных ковидом, находящихся на амбулаторном лечении. Нареканий на систему обеспечения от жителей сегодня нет. Организован многоуровневый контроль за этим процессом.

«Рассмотрели очень важный вопрос об обеспечении лекарственными препаратами детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями», — сообщил он.

По словам парламентария, в настоящее время можно констатировать, что с препаратами, закупка которых недавно переведена на федеральное финансирование – проблемы сняты полностью.

Вячеслав Наговицын и Евгения Лудупова обсудили также вопросы строительства инфекционной больницы на 250 коек, реконструкции второй очереди республиканской клинической больницы и другие вопросы, требующие решения на федеральном уровне.

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