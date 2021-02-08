Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела очередной дистанционный личный прием жителей Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела очередной прием граждан в формате видеоконференцсвязи.

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По словам сенатора, практически все заявители обращались за юридической помощью.

«Уже достаточно давно и успешно реализуется государственный проект получения бесплатной юридической помощи, предусмотренной федеральным законом и развивающими его региональными законами. В соответствии с ними ряд категорий граждан может реально получить юридическую поддержку бесплатно, а работа консультантов оплачивается из региональных бюджетов. В России правом получения подобной помощи, в соответствии с федеральным законом, обладают около тридцати миллионов человек», — сообщила Ирина Рукавишникова.

«По областному закону более пятидесяти различных категорий граждан могут получать юридическую помощь бесплатно. И адвокаты, которые участвуют в данной программе, берутся за это добровольно. Если человек не готов добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, ему не стоит браться за это и дискредитировать саму идею оказания бесплатной юридической помощи. Именно поэтому к данной категории вопросов нужно относиться предельно добросовестно», — считает Ирина Рукавишникова.

Сенатор также напомнила, что ежеквартально «Ассоциация юристов России» проводит «Дни бесплатной юридической помощи», в рамках которых совершенно безвозмездно получить поддержку профессиональных юристов могут абсолютно все желающие.

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