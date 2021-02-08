В. Рязанский: Высокий научный потенциал и технологический задел позволили оперативно реагировать на нужды здравоохранения в период пандемии

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Сенатор принял участие в заседании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

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Мероприятие открыл Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Заседание началось с минуты памяти врачей, отдавших жизнь в борьбе с пандемией. Участники мероприятия подчеркнули значимость научных исследований в системе здравоохранения: период пандемии показал, что развитие медицинской науки напрямую влияет на каждого гражданина.

Валерий Рязанский отметил, что высокий научный потенциал, технологический задел позволили оперативно и быстро реагировать на нужды практического здравоохранения. «Именно по этой причине в кратчайшие сроки были разработаны препараты для лечения COVID-19, организовано их масштабное производство», — сказал сенатор.

Михаил Мурашко сообщил, что в период пандемии большую помощь практическому здравоохранению оказали студенты-медики и преподаватели медицинских вузов. «Я выражаю глубокую благодарность всем – и руководителям высших учебных заведений, и профессорско-преподавательскому составу, и, конечно, студентам. Без этой помощи нам было бы значительно тяжелее пройти этот сложный период», — подчеркнул Министр.

По его словам, в настоящее время в оказании медицинской помощи участвуют почти 60 тыс. студентов и 13 тыс. преподавателей, многие из них работают непосредственно в «красной зоне».

В ходе заседания обсуждалась инициатива об установке памятного монумента, посвященного подвигу медработников в борьбе с COVID-19.

В качестве одной из приоритетных рассматривалась тема модернизации первичного звена здравоохранения.

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