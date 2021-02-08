В. Рязанский: Каждый геройский поступок детей должен быть отмечен и поощрен

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в Курской области торжественном награждении школьницы, совершившей героический поступок.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе принял участие в награждении школьницы, совершившей героический поступок.

Смотрите также

Сенатор вручил одиннадцатикласснице Ушаковской школы Курского района Марии Кобелевой медаль Совета Федерации «За проявленное мужество».

В июне прошлого года девушка спасла тонувшего в реке соседского мальчика. Она, не раздумывая, бросилась в воду. На помощь подоспел взрослый — школьный учитель Игорь Бойку. Вместе им удалось вытащить мальчика на берег, у него была остановка сердца. Сделали искусственное дыхание и массаж сердца, и мальчик пришел в себя.

Мы должны обязательно отметить их поступки и показать им, что отличает смелых людей

По мнению Валерия Рязанского, каждый подобный поступок школьника должен быть поощрен. «Мы должны обязательно отметить их поступки и показать им, что отличает смелых людей», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, в ходе работы в регионе сенатор встретился с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Обсуждалась подготовка предстоящих в апреле текущего года Дней Курской области в Совете Федерации.

MIL OSI