Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в рабочем совещании с главами муниципальных образований Кировской области.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе поездки в регион принял участие в рабочем совещании с главами муниципальных образований области.

Открыл совещание губернатор Кировской области Игорь Васильев. ВасильевИгорь ВладимировичГубернатор Кировской области В дискуссии приняли участие председатель правительства области Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, министры регионального правительства, главы муниципальных образований.

Основной темой обсуждения стали вопросы социально-экономического развития Кировской области. Особое внимание было уделено социальной сфере: строительству новых ФАПов, оказанию помощи гражданам на основании социального контракта, организации воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Вячеслав Тимченко в ходе поездки в регион принял участие в рабочем совещании с главами муниципальных образований региона

Также участники рассмотрели вопросы участия органов местного самоуправления в реализации региональных и национальных проектов. «Системная и своевременная реализация своих полномочий всеми уровнями власти – залог успешной реализации национальных проектов, обозначенных Президентом нашей страны. В Кировской области по многим направлениям уже проведена большая работа», — подчеркнул в своем выступлении Вячеслав Тимченко.

В ходе мероприятия были представлены план реализации социально-значимых проектов в текущем году и проект стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 г.

В рамках рабочей поездки Вячеслава Тимченко встретился с жителями Кировской области. В ходе личного приема сенатор рассмотрел ряд обращений относительно мер социальной поддержки ветеранов, лекарственного обеспечения, вакцинации. «К решению проблем заявителей мы подключим представителей Пенсионного фонда и специалистов регионального министерства здравоохранения. По фактам обращений будут составлены необходимые запросы», — сообщил парламентарий.

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