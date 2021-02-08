В ходе приема граждан Л. Талабаева обсудила вопросы организации здравоохранения в Приморье

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в дистанционном формате.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела в регионе прием граждан. Мероприятие, проводившееся в онлайн формате, было посвящено вопросам здравоохранения.

У жителей Приморья накопилось много вопросов, которые касаются медицинского обслуживания

Людмила Талабаева ответила на вопросы восьми заявителей — жителей городов Владивостока, Находки, Большого Камня и Шкотовского района. Многие вопросы удалось решить в оперативном порядке, а некоторые из них взяты сенатором РФ под личный контроль, по ним назначены конкретные сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

«У жителей Приморья накопилось много вопросов, которые касаются медицинского обслуживания, наличия врачей узкой специализации, плановой или срочной госпитализации, лекарственного обеспечения, амбулаторного лечения и записи на вакцинирование от коронавируса», — отметила сенатор.

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