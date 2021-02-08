И. Зубарев обсудил вопросы дистанционного образования, школьного питания и подготовки к детской летней оздоровительной кампании в Карелии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с министром образования региона.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия провел рабочую встречу с министром образования региона Романом Голубевым.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы дистанционного образования, школьного питания и подготовки к летней оздоровительной кампании детей в Республике в 2021 г.

Как отметил Игорь Зубарев, несмотря на то, что с 1 февраля все школьники в Карелии вернулись к очному обучению, тема дистанта остается актуальной. Родители, которые активно выступали против этой формы обучения, обеспокоены снижением качества образования. Так, в адрес сенатора поступали жалобы от жителей Беломорского района, где далеко не все учителя проводили уроки онлайн. Детям с родителями пришлось самостоятельно осваивать материал. Кроме того, в некоторых поселках остаются проблемы с Интернетом.

Игорь Зубарев

Роман Голубев признал, что качество образования в школах действительно снизилось по ряду предметов, это показали результаты Всероссийских проверочных работ. «Дистанционное обучение было временной и вынужденной мерой, которая вводилась региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. Сейчас в Карелии идет массовая вакцинация. Более 1,2 тысяч педагогических работников Республики уже привито», — сказал министр.

Дистанционное обучение было временной и вынужденной мерой, которая вводилась региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом

При этом, добавил он, продолжится оснащение образовательных учреждения техникой по нацпроекту «Образование». Все школы получат комплекты оборудования, включая ноутбуки, интерактивные панели.

По мнению Игоря Зубарева, в новом оборудовании нуждаются и школьные столовые. 15 учреждений до сих пор не выполнили требования Роспотребнадзора, пищеблоки необходимо перестраивать. В результате Карелия не может получить в полном объеме федеральную субсидию, выделяемую на организацию горячего питания младшеклассников. «Надеемся, что за летний период мы устраним все замечания по школьным столовым, чтобы со следующего года перейти на федеральную субсидию», — сказал сенатор.

Парламентарий считает, что оздоровительная кампания 2021 г. вызывает беспокойство. По его словам, немало претензий возникает у контролирующих ведомств к стационарным лагерям в Карелии, и они вновь не откроются. «Поэтому решение о создании в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального Детского центра круглогодичного действия, которое поддержала в прошлом году Председатель Совета Федерации, важно для нашей Республики», — подчеркнул Игорь Зубарев.

Расчеты по строительству Детского центра уже подготовлены, его стоимость составит более 6,3 млрд руб. В настоящее время документы находятся на согласовании в Главгосэкспертизе России. «Наша задача – максимально ускорить работу над реализацией этого проекта», — подытожил сенатор.

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