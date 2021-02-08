И. Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласила приветственный адрес Председателя Совета Федерации организаторам и участникам мероприятия,

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной Всероссийской премии ассоциации онкологических пациентов «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака.

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В условиях новых вызовов мы еще раз убедились, насколько важны самоотверженный труд врачей, инициативы волонтеров и добровольцев, представителей социально ответственного бизнеса

«В Российской Федерации третий год успешно реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленный на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала онкологической службы, внедрение современных технологий в практику. В условиях новых вызовов мы еще раз убедились, насколько важны самоотверженный труд врачей, инициативы волонтеров и добровольцев, представителей социально ответственного бизнеса», — отмечается в приветственном адресе.

«Совет Федерации уделяет особое внимание этой теме и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями, поддерживает строительство новых онкологических центров, отработку инновационных технологий и реализацию масштабных акций корпоративной охраны здоровья граждан», — подчеркивается в документе.

Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко приняла участие в награждении лауреатов Всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака

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Инна Святенко в своем выступлении отметила, что ежегодная премия — это не только возможность выразить благодарность медикам и рассказать как можно большему числу людей о возможностях отечественной медицины, но и привлечение внимания общественности к важности профилактики онкологических заболеваниях и консолидации усилий граждан в борьбе с раком.

Лауреатами премии в результате общественного голосования стали выдающиеся онкологи, уникальные онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, журналисты, представители благотворительных организаций и социально-ответственного бизнеса.

В торжественной церемонии, прошедшей в Государственном Кремлевском Дворце, приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова.

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