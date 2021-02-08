Л. Гумерова в День российской науки встретилась со студентами и молодыми учеными МГТУ имени Н.Э. Баумана

Source: Russia – Council of the Federation

Символично, что в этот день студенты вернулись в аудитории, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в День российской науки посетила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

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Сенатор поздравила студентов и молодых ученых, профессорско-преподавательский состав вуза с Днем российской науки. По ее словам, символично, что студенты вернулись в аудитории именно в сегодняшний праздничный день, который в этот раз проводится в Год науки и технологий.

Поддержка науки — одна из приоритетных задач государства

«Как член Оргкомитета по проведению Года науки и технологий отмечу, что поддержка науки — одна из приоритетных задач государства. От ее успешного решения зависит экономическое развитие и национальная безопасность России», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова особо отметила, что Бауманка является одной из точек роста, генератором идей, определяющих, в том числе инженерное будущее страны. «Стратегия университета направлена на подготовку кадров для самых передовых и высокотехнологичных отраслей промышленности».

В ходе встречи парламентарий ответила на вопросы студентов, касающиеся дистанционного обучения, мер поддержки в период пандемии, трудоустройства, возвращения иностранных студентов в российские вузы, создания современной инфраструктуры, отечественных цифровых платформ и сервисов, ускорения закупок необходимого оборудования для исследований, непрерывности образования, расширения научно-просветительской деятельности и др.

Лилия Гумерова подчеркнула, что развитию отечественной науки требуется прочная законодательная основа, отвечающая вызовам времени. Она рассказала о работе профильного Комитета СФ в сфере защиты интеллектуальных прав, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Сенатор отметила, что предложения Комитета об оказании помощи студентам в условиях пандемии, включая подходы к льготным образовательным кредитам, поддержаны в Правительстве РФ.

Лилия Гумерова в День российской науки посетила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

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Лилия Гумерова в День российской науки посетила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

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Лилия Гумерова в День российской науки посетила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

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Касаясь вопроса о возвращении иностранных студентов, Лилия Гумерова обратила внимание, что важно признать их обучение в российских вузах основанием для въезда в страну. «Работа в этом направлении ведется», — сказала она.

Сенатор вручила ряду ученых и студентов вуза благодарственные письма Комитета СФ по науке, образованию и культуре за большой вклад в совершенствование законодательства в сфере науки и технологий.

В рамках встречи парламентарий посетила несколько научно-образовательных центров университета, высоко оценила разработки студентов и молодых исследователей.

«Сочетание фундаментальной университетской подготовки и базового практически-прикладного обучения позволяет использовать самые современные технологии и воплощать смелые инженерные решения. Вместе с молодыми исследователями проработаем вопросы, касающиеся совершенствования законодательства, создания необходимых условий для развития инфраструктуры, обеспечения необходимым оборудованием для исследований», — заключила Лилия Гумерова.

В мероприятии приняли участие первый проректор — проректор по научной работе и стратегическому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Коробец, декан факультета «Биомедицинская техника», главный научный сотрудник научно-образовательного центра «Фотоника и ИК-техника» Станислав Юрченко, руководитель научно-образовательного центра «Функциональные Микро/наносистемы» Илья Родионов, начальник управления молодежной и информационной политики Марина Добринец.

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