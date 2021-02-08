Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6408.02.2021 11:00

Наука на Международной космической станции

Сегодня Международная космическая станция — это главный форпост человеческой цивилизации за пределами Земли. За 20 лет работы в пилотируемом режиме на её борту было проведено большое количество исследований, затрагивающих самые различные научные дисциплины: медицина и биология, химия и фармацевтика, материаловедение и экология.

Самый главный эксперимент — это сама Международная космическая станция и работающие на ней экипажи. Все длительные экспедиции, которые длятся около полугода, — это испытание человека и техники, чтобы однажды открыть для людей горизонты большого космоса. Космонавты и астронавты на МКС — это одновременно и техники, и физики, и химики, и физиологи. Таких универсальных людей трудно найти на нашей планете.

Российская программа научно-прикладных исследований 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию превышает полсотни различных экспериментов по шести направлениям: космическая биология и биотехнология (13 экспериментов), технология освоения космического пространства (11 экспериментов), человек в космосе (10 экспериментов), физико-химические процессы и материалы в условиях космоса (9 экспериментов), исследование Земли и космоса (7 экспериментов), а также образование и популяризация космических исследований (5 экспериментов).

Сегодня, 8 февраля, в России отмечается День российской науки — профессиональный праздник ученых, исследователей и сотрудников научных организаций. Праздничная дата была учреждена в 1999 году, когда отмечалось 275-летие со дня создания в России национальной Академии наук. Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Сергей Королев, Николай Доллежаль и другие. Благодаря их открытиям наша страна стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире на околоземную орбиту выведен искусственный спутник, введена в эксплуатацию первая атомная станция и т.д.

В честь этого праздника бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков начинает серию публикаций на своих страницах в социальных сетях, посвященную проведению научных космических экспериментов по российской программе. Первый выпуск посвящен эксперименту «Пилот-Т», целью которого является совершенствование методов и разработки средств оценки и прогнозирования надежности профессиональной деятельности космонавта при выполнении сложных операторских задач (пилотирования космического корабля и управления транспортным и роботизированным средствами на поверхности космического тела) на различных этапах космического полета.

Источник: Космонавт Сергей Кудь-Сверчков ВКонтакте

Вскоре Международная космическая станция станет еще больше. В этом году к модулю «Звезда» российского сегмента будет пристыкован 20-тонный лабораторный модуль «Наука», который в настоящее время проходит заключительные операции на космодроме Байконур. После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС. «Наука» станет главной площадкой для экспериментов в российском сегменте станции!

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