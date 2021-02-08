Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район Саратовской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район.

Сенатор принял участие в заседании коллегии администрации Безымянского муниципального образования. Основной темой мероприятия стали итоги работы за 2020 г. и задачи на текущий год. Отчетный доклад представила глава Безымянского МО Елена Услонцева.

Муниципальная власть ближе всего к людям, их проблемам и чаяниям. И от работы органов МСУ во многом зависят положительные изменения в качестве жизни населения

«Муниципальная власть ближе всего к людям, их проблемам и чаяниям. И от работы органов МСУ во многом зависят положительные изменения в качестве жизни населения. Пандемия, как везде, внесла коррективы в привычную жизнь жителей муниципального образования», — сказал Олег Алексеев.

Сенатор отметил, что работа администрации Безымянского МО в 2020 г. большинством голосов признана удовлетворительной. «В целом, состоялся нормальный конструктивный диалог. Самое главное – власть слышит и слушает население», — добавил он.

В своем выступлении парламентарий рассказал о работе Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, ответил на вопросы жителей.

Олег Алексеев принял участие в заседании коллегии администрации Безымянского муниципального образования

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол

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Олег Алексеев ознакомился с работой крестьянско-фермерского хозяйства

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Олег Алексеев ознакомился с работой крестьянско-фермерского хозяйства

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Глава Энгельсского района Алексей Стрельников проинформировал, что в 2021 г. планируется привлечь почти 10 млрд руб. инвестиций, навести порядок в социальных объектах во всех населенных пунктах района, постараться обеспечить чистой питьевой водой всех граждан.

В ходе поездки Олег Алексеев осмотрел школу и детский сад села Зеленый Дол, а также ознакомился с работой крестьянско-фермерского хозяйства, которое успешно занимается растениеводством и животноводством.

«В рамках нацпроекта школе в прошлом году был выделен школьный автобус. При спонсорской поддержке главы крестьянско-фермерского хозяйства отремонтировали спортивный и актовый залы. Здание детского сада три года назад также капитально отремонтировано, теперь там с удовольствием проводят время более 40 ребятишек», — подытожил сенатор.

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