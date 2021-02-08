Павел Сниккарс: «По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 февраля. – Оптовая цена на электроэнергию в России в 2020 году выросла существенно ниже инфляции, при этом оптовые цены не влияют на тарифы на электроэнергию для населения, которые устанавливаются государством, прокомментировал журналистам Павел Сниккарс.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне Правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло», – пояснил Павел Сниккарс.

По его словам, с точки зрения оптовых цен нужно отметить, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью.

«По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. Поэтому мы не видим определённых сложностей с ростом цены для прочих потребителей. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что рост цены оптового рынка произошел в рамках инфляции и никаким образом рост цены оптового рынка не отражается на тарифах на электроэнергию для населения», – пояснил Павел Сниккарс.

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