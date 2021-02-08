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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills08.02.2021 12:40

Сотрудница Протон-ПМ стала лучшей на региональном чемпионате WorldSkills

Ольга Лядова, сотрудница компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»), победила в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia) в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди участников старше 50 лет (категория «Навыки мудрых»). Лаборант химанализа цеха 75 Наиля Киселёва, также представляющая предприятие, заняла пятое место. Главным экспертом компетенции стала начальник химлаборатории Протон-ПМ Светлана Ложкина.

Ольга Лядова работает лаборантом по топливу. На предприятие пришла в начале 1990-х после окончания колледжа. Более 25 лет работала в цехе 58, сегодня трудится в центральной заводской лаборатории. В 2019 году удостоена медали В.В. Терешковой Федерации космонавтики России. На чемпионате прошлого года Ольга Лядова стала второй, уступив только своей коллеге, инженеру-исследователю Протон-ПМ Ольге Путиловой, которая впоследствии победила в национальном чемпионате «Навыки мудрых».

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Второй год подряд в чемпионате участвуют профессионалы старше 50 лет и второй же год подряд в этой категории побеждают наши сотрудницы из центральной заводской лаборатории. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов и их стремлении к постоянному развитию. Участвуя в чемпионатах профмастерства, они не только совершенствуют свои компетенции, но и становятся проводниками новых технологий на предприятии».

Одной из площадок чемпионата в пятый раз стал Центр дуального образования Протон-ПМ, приняв соревнования в компетенциях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». В качестве главного эксперта по фрезерной компетенции выступил мастер производственного обучения ЦДО, сертифицированный эксперт WorldSkills Александр Куклин. Техническими экспертами на площадке работали руководитель Центра Антон Пономарёв и оператор станков ЦДО, выпускница Пермского авиатехникума Анастасия Башкирцева. Напомним, что Анастасия — победительница национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia) проходил со 2 по 6 февраля 2021 года на базе 16 профессиональных образовательных организаций г. Перми и Пермского края. Основной площадкой стал Пермский техникум промышленных и информационных технологий. В чемпионате выступили почти 500 студентов в возрасте от 18 до 22 лет, 72 юниора 14–16 лет и 25 участников в категории «Навыки мудрых». Всего было представлено 92 компетенции, 5 из них — для профессионалов старше 50 лет, 11 — для юниоров. Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.

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