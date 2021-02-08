С. Березкин: Некоммерческий сектор все более уверенно внедряется в самые разные сферы жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в Ярославле «круглом столе» по взаимодействию НКО и бизнеса в развитии корпоративного волонтерства.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Взаимодействие НКО и бизнеса в Ярославской области: от разовой помощи к системному сотрудничеству. Развитие корпоративного волонтерства и программ корпоративной социальной ответственности».

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Взаимодействие НКО и бизнеса в Ярославской области: от разовой помощи к системному сотрудничеству. Развитие корпоративного волонтерства и программ корпоративной

Сенатор отметил, что некоммерческий сектор все более уверенно внедряется в самые разные сферы жизни. «Ярославская область при поддержке исполнительной власти региона в последние годы позиционирует себя как одна из самых активных территорий, последовательно развивающихся в этом направлении».

НКО зарекомендовали себя как надежный партнер власти, бизнеса

Сергей Березкин подчеркнул, что НКО зарекомендовали себя как надежный партнер власти, бизнеса. Многие, прежде всего социально ориентированные НКО, уже имеют высокую репутацию и доверие. Со всей очевидностью это подтвердили события минувшего года, когда НКО, волонтерские объединения встали на переднюю линию противодействия пандемии.

«Они взяли на себя значительный объем работы, заботились о гражданах, о медиках: осуществляли раздачу одноразовых медицинских масок, продуктовых наборов, оказывали волонтерскую помощь пожилым. Однако на все это потребовались дополнительные средства и ресурсы. И здесь большую помощь оказал бизнес», — сказал парламентарий.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Взаимодействие НКО и бизнеса в Ярославской области: от разовой помощи к системному сотрудничеству. Развитие корпоративного волонтерства и программ корпоративной

По словам сенатора, такая «разовая поддержка» подтолкнула к мысли по выстраиванию системного сотрудничества. «Безусловно, этот «круглый стол» позволит качественно подойти к решению этого вопроса, выработке понятного и устраивающего обе стороны инструментария», — подчеркнул Сергей Березкин.

В ходе мероприятия были презентованы результаты исследования взаимодействия НКО и бизнеса в Ярославской области, изучен имеющийся опыт, обозначены проблемные точки развития корпоративного волонтерства, которые требуют законодательного урегулирования. Обсуждались инструменты, которые стимулировали бы предприятия региона на постоянной основе оказывать помощь.

Прозвучало предложение о внесении в коллективный договор положений, предусматривающих режим благоприятствования при участии работников в социально значимой деятельности. Представители власти, бизнеса и общественности подчеркнули, что продолжат совместную работу в этом направлении.

MIL OSI