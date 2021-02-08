С. Митин: Наука дает нам возможность занимать конкурентные позиции в экономике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в праздновании Дня российской науки в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в праздновании Дня российской науки в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).

Как подчеркнул парламентарий, ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки.

В рамках объявленного Президентом РФ Года науки и технологий в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) прошло открытие трех лабораторий, цифровой онлайн-видеостудии, подписание соглашений с ведущими научными организациями и представителями реального сектора экономики. «Сделан еще один шаг к реализации задач, поставленных перед нами главой государства, таких как развитие рыбохозяйственного комплекса, животноводства, развитие аквакультуры. Совет Федерации уделяет в своей работе большое внимание агропромышленному комплексу, который является сейчас наиболее динамично развивающимся сектором российской экономики», — сказал Сергей Митин в своем приветствии.

Сенатор обратил внимание на открывающуюся лабораторию «Прикладных технологий в пищевых системах», основная цель которой — проведение прикладных исследований по внедрению наукоемких технологий и перспективных научных разработок для индустриальных предприятий и малого бизнеса в сфере АПК и аквакультуры. Ученые на базе лаборатории будут исследовать перспективные технологии в этой сфере, проводить разработку органических технологий получения рыбопродукции и проведение эколого-рыбохозяйственного нормирования загрязнения водных объектов, биотехнологий глубокой переработки отходов растительного и животного происхождения.

«Наука идет впереди и дает те решения, которые необходимы нам для занятия конкурентной позиции. Отрадно, что в День российской науки мы открываем новые лаборатории, столь востребованные агропромышленным комплексом», — отметил Сергей Митин.

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