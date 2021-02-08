С. Михайлов обсудил развитие Ононского района Забайкалья с депутатами местного муниципалитета

Source: Russia – Council of the Federation

Активное участие в госпрограммах ускоряет процесс развития районов Забайкальского края, считает сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион обсудил развитие Ононского района с депутатами местного муниципалитета.

Сергей Михайлов обсудил с депутатами вопросы, связанные с развитием муниципалитета, а также участие района в государственных программах по комплексному развитию сельских территорий, формированию комфортной городской среды и благоустройству школ.

«Активное участие в программах может дать району толчок в развитии, что, несомненно, положительно скажется на облике сельских территорий, их благоустройстве. В этом направлении нам важно приложить общие усилия, и не оставаться равнодушными. Программы уже доказали свою эффективность на многочисленных примерах в реализации самых разных проектов в селах и городах», — отметил сенатор.

В рамках программ в районе были введены дополнительные места в детские сады в Верхнем и Нижнем Цасучее

В настоящее время Ононский район по направлению образования принимает участие в нацпроектах «Демография», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», в региональной программе «Развитие образования Забайкальского края». В частности, в рамках программ в районе были введены дополнительные места в детские сады в Верхнем и Нижнем Цасучее, проведен капитальный ремонт кровли, спортзалов, технического оснащения, гигиенических помещений в образовательных организациях. На базе Верхнецасучейской школы создан центр по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

Сергей Михайлов посетил дом культуры и школу села Нижний Цасучей района

Парламентарий посетил дом культуры и школу села Нижний Цасучей района, где был проведен капитальный ремонт кровли в рамках мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкалья. Всего на ремонт было потрачено более 4,2 млн рублей. Сенатор осмотрел учебные классы, спортивный зал, столовую. По его мнению, в школе создаются все условия правильной организации питания учащихся. В частности, в столовой будет обновлён пищеблок и приобретено новое оборудование.

Сергей Михайлов принял участие в открытии спортивного зала средней школы села Буйлэса

Также Сергей Михайлов принял участие в открытии спортивного зала средней школы села Буйлэсан района после капитального ремонта. Всего в районе в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» отремонтированы спортзалы в пяти школах, а по краю более чем в 140 школах.

Сенатор поздравил учащихся и педагогов с открытием спортивного зала и подарил школе шведские стенки и комплекс гимнастического оборудования.

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