Т. Кусайко: Программа Десятилетия детства включает мероприятия по совершенствованию онкопомощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила детское онкологическое отделение Мурманской больницы.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила онкологическое отделение Мурманской областной детской клинической больницы.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В 2019–2021 годах этот день проходит под лозунгом «Я есть и я буду».

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила онкологическое отделение Мурманской областной детской клинической больницы

Чтобы поддержать маленьких пациентов специально к этой дате сенатор вместе с руководителем Единого волонтерского центра Мурманской области Евгенией Чибис и представителем главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеком Асаевым передала в онкологическое отделение Мурманской областной детской клинической больницы телевизор и развивающие магнитные доски.

«Дети остаются детьми даже в таких тяжелейших жизненных ситуациях, хотят играть, рисовать и смотреть мультфильмы. Психологически дети переносят лечение даже лучше, чем взрослые. Они знают, как называются лекарства, когда их надо принимать. Знают, когда и в какое время проводятся нужные им процедуры. Безусловно, страдания заставляют детей рано взрослеть, поэтому так важно добавлять в их жизнь красок и ярких, положительных эмоций», — сказала Татьяна Кусайко.

В онкологическом отделении обследуются и проходят лечение юные пациенты со всего Кольского Заполярья, начиная от первого месяца жизни, отметила Татьяна Кусайко. Сенатор пообщалась с маленькими пациентами, родителями и врачами. «Порадовало, что замечаний со стороны родителей и детей нет, начиная от питания и заканчивая оказываемой медицинской помощью, отношением врачей. Обстановка в отделении больше похожа на семейную. Дети, как правило, проводят здесь много времени, от полугода и больше, поэтому очень важно, какие условия созданы в отделении», — подчеркнула парламентарий.

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила онкологическое отделение Мурманской областной детской клинической больницы

И. о. главного врача больницы Елена Стрелкова сообщила, что отделение организовано в мае 1994 года и рассчитано на 28 коек. В 2020 году в отделении пролечены 594 ребенка. Заведующая отделением Иванна Доронина отметила проблему нехватки среднего медицинского персонала.

Татьяна Кусайко отметила, что 23 января 2021 года Правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года. «Один из пунктов плана — это вопросы совершенствования онкопомощи детскому населению, среди которых строительство реабилитационных центров, подготовка кадров, пересмотр порядка оказания медицинской помощи, учитывая возможности применения телемедицинских технологий», — обратила внимание законодатель.

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