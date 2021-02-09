А. Кутепов провел совещание по совершенствованию законодательства о госзакупках товаров, работ, услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «Системные проблемы действующего законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие сенаторы, заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов, представители Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы, общественных организаций, бизнеса, экспертного сообщества.

«Сегодня мы обсуждаем проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — сказал Андрей Кутепов.

Он напомнил, что в период подготовки законопроекта, в октябре 2019 года на парламентских слушаниях по оптимизации процесса закупок были даны рекомендации, касающиеся изменения количества способов закупки, установления единого порядка определения поставщиков, единых требований к заявкам и извещениям и так далее. «Одним словом, мы рекомендовали упростить закупочные процедуры и документы».

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Ирек Ялалов и Игорь Панченко

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Константин Долгов

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Валерий Васильев

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Сенатор отметил, что многое из того, что было дано в рекомендациях Совета Федерации, при работе над законопроектом учтено. «Однако ряд положений являются спорными. Например, «универсальная предквалификация». Есть опасения, что возникнет риск отбора несостоятельного контрагента при проведении конкурса по новым правилам, а ответственность при этом ляжет полностью на региональные власти, поскольку именно они отвечают и будут отвечать за создание и функционирование социальных объектов».

Спорным, по мнению Андрея Кутепова, является понятие «рейтинг деловой репутации участника закупки». «Вызывает сомнение возможность присваивать уровень рейтинга деловой активности и предпринимательской репутации только на основе объемов и количества выполненных государственных контрактов. Например, количественный фактор будет приводить к тому, что компания получит высокий рейтинг за выполнение стандартных услуг, — поставка продовольствия, уборка территорий и прочее, — однако компания, производящая уникальную продукцию, в виду ограниченного спроса будет отставать. Хотя по факту такая компания будет обладать и более профессиональными специалистами, и уникальными технологиями».

По его мнению, следует еще раз оценить последствия предлагаемой законопроектом «оптимизации», ответив на вопросы, основана ли она на объективных факторах и сможет ли действительно улучшить ситуацию в области государственных закупок.

Андрей Кутепов отметил, что закон о госзакупках — самый изменяемый закон в России. «В него вносится бесконечное количество изменений. 24 редакции с 2019 года , из них 8 редакций правительственные. А всего редакций 76. Бизнес не успевает наработать практику реализации изменений. Когда постоянно меняются правила игры очень сложно их выучить и научиться их выполнять правильно. Поэтому отделы, которые занимаются госзакупками, постоянно тратят деньги на обучение, переобучение, и так далее. А по факту мы даже не знаем, насколько эффективны экономически те или иные изменения», — сказал парламентарий.

«Мы до настоящего времени даже не обладаем статистикой, какая процедура эффективнее, при каких условиях, в каких отраслях, где больше всего недобросовестных поставщиков и так далее», — считает Андрей Кутепов.

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