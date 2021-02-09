А. Майоров: Необходимо наращивать потенциал российско-иранского сотрудничества в сфере продовольственного рынка и природопользования

Source: Russia – Council of the Federation

Главы профильных комитетов РФ и Ирана обсудили вопросы развития взаимовыгодной торговли сельскохозяйственной продукцией.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел встречу с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом.

В беседе принял участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

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В рамках встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе обсудили тему развития взаимовыгодной торговли сельскохозяйственной продукцией.

По словам Алексея Майорова, потенциал у двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном большой и его надо использовать. «И здесь нам важно обсуждать перспективы сотрудничества в сфере продовольственного рынка и природопользования», — подчеркнул сенатор.

Нам важно обсуждать перспективы сотрудничества в сфере продовольственного рынка и природопользования

Как считает парламентарий, важную роль в дальнейшем развитии торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Ираном играет решение вопросов взаимного доступа товаров на рынки стран.

Алексей Майоров напомнил, что благодаря работе, проведенной Россельхознадзором с компетентным органом Ирана, согласованы ветеринарные сертификаты и ветеринарно-санитарные требования на поставки основных видов российской продукции животного происхождения на иранский рынок. Надзорные органы обеих стран на постоянной основе обмениваются информацией. Сторонами была достигнута договоренность о проведении инспекций после стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

«Мы со своей стороны, готовы продолжать активную работу по наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Иран, и рассчитываем на открытость иранского рынка для российских экономических операторов», — подчеркнул Алексей Майоров.

Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Встреча Алексея Майорова с председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Сайедом Джавадом Садати Нежадом

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Сайед Джавад Садат Нежад положительно оценил состояние российско-иранских отношений, указав на особую роль экономического сотрудничества в укреплении двусторонних связей.

Геннадий Орденов, представляющий в Совете Федерации Астраханскую область, отметил важность межрегионального сотрудничества между двумя странами. Он рассказал о развитии торгово-экономических связей между Астраханской областью и рядом провинций Ирана.

По словам сенатора, государствам каспийского региона также необходимо уделять внимание рациональному использованию природных ресурсов, прежде всего, воды.

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