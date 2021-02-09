Вниманию СМИ: XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Source: Russia Ministry of Sport

13 февраля 2021 года в 72 субъектах Российской Федерации пройдёт XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Ожидается, что количество участников мероприятия превысит 1,5 миллиона человек.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

«Лыжня России» на протяжении многих лет является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире и проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.

Участие в забеге общественных и государственных деятелей, глав субъектов Российской Федерации, мэров городов демонстрирует внимание к массовому спорту представителей власти всех уровней. По итогам гонки всем участникам вручается сувенирная продукция Минспорта России, а победителям и призёрам – кубки, медали и дипломы.

Центральный старт XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдёт 13 февраля на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» городского округа Химки Московской области с участием пяти тысяч лыжников.

Зарегистрироваться для участия в центральном старте «Лыжни России» можно на сайте Живуспортом.рф.

Аккредитация СМИ на центральный старт в Химках:

В срок до 15:00 12 февраля направить письмо в произвольной форме на два адреса электронной почты: pressa.minsport@yandex.ru и pressa@minsport.gov.ru с указанием названия СМИ, ФИО членов группы и контактов для обратной связи.

Пресс-служба Минспорта России

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