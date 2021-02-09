В Совете Федерации состоится 498-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

На 498-м заседании Совета Федерации сенаторы заслушают доклад руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Глава ведомства расскажет о реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста и ответит на вопросы сенаторов.

Парламентарии обсудят ряд изменений в законодательство, направленных на совершенствование процедур налогового контроля.

Сенаторы рассмотрят также Федеральный закон «О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса РФ», предусматривающие, в частности, освобождение от НДФЛ сумм полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и членам их семей, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, стоимости приобретаемых путевок на санаторно-курортное лечение.

Среди рассматриваемых законов — изменения в статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части права приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты.

Сенаторы заслушают отчеты о работе за 2020 год Комитета СФ по социальной политике, Комитета СФ по науке, образованию и культуре, Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в РФ.

С информацией о работе за 2020 год выступят полномочные представители верхней палаты в Государственной Думе, в Верховном Суде, по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ, по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

Сенаторы выскажутся по актуальным экономическим и политическим вопросам. В рубрике «Время эксперта» перед парламентариями выступит член-корреспондент Российской Академии наук, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

MIL OSI