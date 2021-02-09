Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ приняли участие в ежегодном совещании судей.

Состоялось ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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В рамках своего выступления Президент РФ выделил высокое качество правосудия при возросшей нагрузке на суды в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В совещании от Совета Федерации приняли участие председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края а также член Комитета СФ, полномочный представитель СФ в Верховном Суде Российской Федерации Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области

Сенаторы РФ приняли участие в ежегодном совещании судей

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев выступил с докладом об итогах работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2020 год и обсуждении задач на 2021 год.

Деятельность Верховного Суда РФ и судейского сообщества Российской Федерации была сконцентрирована на реализации мер, обеспечивающих судебную защиту с соблюдением права граждан на охрану здоровья.

В частности, Вячеслав Лебедев рассказал, что 99 процентов дел рассмотрено с соблюдением процессуальных сроков, а использование электронных ресурсов и информационных технологий судебной системы Российской Федерации возросло. Так, в 2020 году более четырехсот тысяч заседаний судов прошло в режиме видео-конференц-связи.

С участием Верховного Суда РФ подготовлены законодательные изменения о применении в судах вэб-конференции, которые позволят гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях с помощью личного компьютера или смартфона.

Как отметил Андрей Клишас по итогам мероприятия, Президентом России было обращено особое внимание на то, что в условиях пандемии обеспечивалось необходимое функционирование судебной системы, которая действовала без перебоев. «Данная оценка говорит о высоком уровне организации работы в рамках судебной системы Российской Федерации».

Ранее высокой оценки российская система правосудия получила также и от Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы, которая признала ее наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной по сравнению с судами других членов Совета Европы.

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