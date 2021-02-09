Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главное#Космодромы#Байконур#Арктика-М09.02.2021 12:48

Завершена заправка космического аппарата «Арктика-М» топливом

В воскресенье, 7 февраля 2021 года, специалисты Центра испытаний комплексов заправки Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») успешно завершили операции по заправке космического аппарата «Арктика-М» компонентами топлива.

В настоящее время аппарат транспортирован в монтажно-испытательный корпус для подготовки к сборке в составе космической головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1б». Его запуск запланирован на конец февраля этого года со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур.

Космический аппарат «Арктика-М», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), предназначен для проведения регулярной (с периодичностью 15-30 минут) съемки арктического региона Земли, находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния».

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