И. Умаханов: Общая историческая память поможет справиться с новыми вызовами на евразийском пространстве

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась презентация ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 2020 год.

В Совете Федерации состоялась презентация ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе СФ за 2020 год «Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы».

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В мероприятии приняли участие члены Правления Интеграционного клуба заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области а также первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин. РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия

Основным лейтмотивом 2020 года – Года Памяти и Славы – был юбилей Великой Победы, отметил Ильяс Умаханов. «Это стало определяющим фактором при выборе темы Ежегодного доклада Интеграционного клуба — «Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы».

В борьбе за свободу, жизнь и человеческое достоинство сплотились все народы Советского Союза, и только благодаря их несокрушимой силе духа, мужеству, отваге был низвергнут фашизм, подчеркнул вице-спикер СФ. «Всего за годы войны в ряды Красной Армии было призвано свыше 30 миллионов человек, они представляли более 150 народов нашей страны. Сегодня многие из этих народов представляют страны Содружества Независимых Государств, живут за рубежом. Но для всех нас свята память о подвиге, о тех, кто сложил голову в борьбе с фашизмом, и, конечно, живущих ветеранах, которых, к сожалению, осталось не очень много. Этим докладом мы хотим почтить память, отдать дань уважения великому историческому наследию», — сказал Ильяс Умаханов.

В Докладе приводятся данные, которые наглядно показывают масштаб сплоченности советских граждан, вне зависимости от их этнической принадлежности, религиозных убеждений и политических воззрений. Отдельные авторские статьи Доклада написали представители основных традиционных конфессий России. «Межнациональное согласие народов Советского Союза и единое стремление защитить свою Родину позволили мужественно преодолеть все тяготы военного времени, внести решающий вклад в Победу над фашизмом. Бессмертный подвиг складывался из ежеминутного героизма на фронте и в тылу: на заводах и в госпиталях. Этот подвиг проявлял каждый, вне зависимости от национальности, возраста и убеждений. Важно сохранить память об этом подвиге и передать ее молодому поколению», – говорится в докладе.

Как отметил Ильяс Умаханов, несмотря на то, что прошедший год был очень непростым, а большинство мероприятий Интеграционного клуба проходили в режиме видеоконференций, это ни в коей мере не отразилось на качестве документа.

Александр Ракитин рассказал, что авторы доклада провели серьезную работу, материал подготовлен на высоком методологическом, научном уровне.

Мы — наследники Великой Победы. Наш долг сохранять историческую правду, противостоять фальсификациям истории, чтить память тех, кто встал на защиту Отечества

«Мы — наследники Великой Победы. Наш долг сохранять историческую правду, противостоять фальсификациям истории, чтить память тех, кто встал на защиту Отечества. В этом направлении сенаторы вели и продолжают вести целенаправленную работу», — отметил сенатор. Он рассказал об одобренных федеральных законах и принятых заявлениях СФ, призванных увековечить память о войне.

Среди них – инициатива о признании международным сообществом победы над нацизмом во Второй мировой войне – Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом человечества.

По словам Владимира Джабарова, сенаторы продолжат работу по продвижению этой инициативы на всех международных площадках – в Парламентской ассамблее ОБСЕ, ПАСЕ, Межпарламентском союзе и других структурах.

Сенатор также обратил внимание на необходимость скоординированных усилий стран Содружества по донесению исторической правды, воспитанию неприятия искажения истории у подрастающего поколения.

Доклад Интеграционного клуба посвящен проблематике сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействия фальсификации истории, а также существующим гуманитарным вызовам на евразийском пространстве. В него вошли ключевые идеи и предложения, озвученные членами Правления клуба, участниками проведенных мероприятий, материалы, предоставленные организаторами мероприятий, прошедших под эгидой Клуба. В нем собраны архивные документы, приводятся объективные факты преступлений фашизма, геноцида народов Советского Союза, освещаются темы, которые недостаточно широко известны и поднимаются, как правило, в узкоспециализированной исторической литературе.

Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 2020 год: «Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы»

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Ильяс Умаханов

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Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 2020 год: «Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы»

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Владимир Джабаров

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Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 2020 год: «Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы»

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Александр Ракитин

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Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 2020 год: «Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы»

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В подготовке Доклада участвовали также Музей Победы, Центральный музей вооруженных сил, Российская академия образования, ряд академических институтов РАН, представители Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Общественной палаты России, Министерства культуры РФ, ИТАР-ТАСС, Российского университета дружбы народов и др. Доклад открывает вступительное слово Председателя Интеграционного клуба, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«Углубление межрегиональных связей в рамках евразийского интеграционного процесса, дружба народов, наша сплоченность и взаимопомощь составляют фундамент колоссальной духовной силы, помогающей противостоять новым угрозам и гуманитарным вызовам в настоящем и будущем», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

В ходе мероприятия сенаторы ответили на вопросы, связанные с ситуацией на евразийском пространстве, перспективами интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.

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