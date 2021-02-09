Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена#Артек09.02.2021 10:52

Образовательная программа на «Большой перемене»

В Крыму прошла двухнедельная образовательная программа для педагогов — наставников победителей Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она прошла в два образовательных потока, в которой приняли участие более 400 педагогов, подготовивших победителей первого сезона «Большой перемены».

«Для участников каждого потока прошли мастер-классы от партнеров конкурса, мотивационные встречи с экспертами в сфере образования и искусства, а также дискуссии клуба „Большая перемена“ с участием финалистов конкурса, планирующих поступление в педагогические вузы», — говорится в сообщении.

Госкорпорация «Роскосмос» является системным партнером конкурса и проводит целый космический месяц, включающий в себя уникальные онлайн-встречи с космонавтами и специалистами ракетно-космической промышленности Российской Федерации, реализацию различных конкурсных заданий. В рамках реализации мастер-класса по теме «Инженерия космических систем — новые технологии», проводимым главным специалистом лаборатории ГБПОУ ПК имени Н.Н. Годовикова А.Макаровым, педагоги-наставники смогли попробовать свои силы в решении кейсовых заданий, которые были разработаны для конкурсантов первого сезона, а также задать интересующие вопросы, касающихся космической тематики.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября 2020 года. С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

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