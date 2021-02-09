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РКК Энергия. Проведены авторский осмотр и накатка головного обтекателя на «Прогресс МС-16» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-64#Прогресс МС-16

09.02.2021 13:21

Проведены авторский осмотр и накатка головного обтекателя на «Прогресс МС-16»

На космодроме Байконур продолжаются заключительные работы по предполетной подготовке транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» к запуску по программе 77-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 9 февраля 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других профильных предприятий Роскосмоса провели авторский осмотр корабля «Прогресс МС-16» и выполнили комплекс технологических операций по накатке головного обтекателя. После проверки стартовой готовности корабля в составе космической головной части она будет допущена к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля 2021 года со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Корабль должен доставить на борт Международной космической станции топливо дозаправки, запасы питьевой воды и воздуха, а также ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтное оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований:

Укладки «Нейролаб» предназначены для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета на качество профессиональной деятельности космонавтов;

материалы эксперимента «Асептик» позволят разработать средства обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов в условиях космического полета;

прибор «Фотобиореактор» будет использован для исследования возможности получения продуктов питания и кислорода из водорослей в условиях микрогравитации;

аппаратура «Каскад» послужит лабораторией для разработки эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации;

пробники «Биодеградация» обеспечат мониторинг состава микроорганизмов в атмосфере МКС для изучения их влияния на конструкционные материалы в условиях космоса.

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