Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-15#Прогресс МС-1609.02.2021 12:14

Прогресс МС-15» завершил свой полет

Сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:21:30 по московскому времени транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от модуля «Пирс» Международной космической станции. После его отвода на безопасное расстояние от МКС специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС начали контролируемое сведение космического корабля с орбиты Земли.

В соответствии с программой, заложенной в его бортовой компьютер по командам из Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос), в 11:30:11 мск был включён маршевый двигатель на торможение. Отработав 3 минуты 30 секунд, он сообщил «грузовику» тормозной импульс величиной 116 метров в секунду. После чего «Прогресс МС-15» сошёл с околоземной орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12:13 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Российские члены экипажа МКС-64, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков начали подготовку к прибытию следующего российского «грузовика». Освободившийся причал Международной космической станции стыковочного отсека «Пирс» 17 февраля 2021 года должен занять транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», который доставит 2,5 тонны различных грузов для обеспечения жизнедеятельности станции и экипажа. В настоящее время с ним проводятся заключительные операции в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Его запуск со стартовой площадки № 31 запланирован на 15 февраля.

Новый грузовой корабль должен доставить 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда».

MIL OSI