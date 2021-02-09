Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-1509.02.2021 08:22

«Прогресс МС-15» отправился «в свободное плавание»

Миссия на орбите транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15», которая продлилась 201 сутки, подходит к своему завершению. В соответствии с российской программой полета Международной космической станции утром 9 февраля 2021 года в 08:21:30 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-15» в штатном режиме отстыковался от модуля «Пирс» Международной космической станции.

Люки между российским «космическим грузовиком» и МКС были закрыты 8 февраля 2021 года в 13:40 мск. 9 февраля в 08:20 мск, после завершения операций по подготовке к расстыковке, была выдана команда на открытие крюков корабля «Прогресс МС-15», его отстыковали от станции и отправили «в свободное плавание». После отвода корабля на безопасное удаление от станции специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начали контролируемое сведение корабля с околоземной орбиты.

По расчётам службы баллистического обеспечения полёта станции, двигатели транспортного корабля «Прогресс МС-15» будут включены в 11:30:11 мск и, отработав положенный импульс на торможение, переведут корабль на спуск к планете. В 12:13:08 мск несгораемые элементы его конструкции упадут в расчётной зоне несудоходного района Тихого океана. Расчетный район падения несгоревших фрагментов корабля находится примерно в 1 680 км восточнее г. Веллингтон (Новая Зеландия). Госкорпорация «Роскосмос» выполнила все необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

В составе российского сегмента Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-15» находился с 23 июля 2020 года. Его запуск с космодрома Байконур состоялся 23 июля в 17:26:21 мск, а спустя 3 часа 18 минут 31 секунду после старта он пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс». Тем самым, грузовой корабль «Прогресс МС-15» поставил новый рекорд по времени полета к МКС. «Космический грузовик» доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 т, необходимые для поддержания полёта МКС в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на её борту.

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