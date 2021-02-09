Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш#Сириус#Центр Сириус09.02.2021 09:00

Проект НИИМАШ победил в Уральской проектной смене «Сириус»

Команда учеников 9-11 классов, наставником которой был начальник управления по стратегическому развитию и инновационной деятельности Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Константин Кулябин, победила в Уральской проектной смене «Сириус». Смена проходила с 8 по 28 января 2021 года в Сочи. За это время участникам команды необходимо было с нуля разработать проект «Прототипа двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нанокласса формата CubeSat».

Как рассказал наставник проекта Константин Кулябин, в ходе работ школьниками были выполнены все необходимые расчеты, разработаны 3D модели деталей и их чертежи. С помощью современных технологий ребята изготовили детали узлов и агрегатов, а затем выполнили сборку и провели лабораторные испытания прототипа двигательной установки. В завершении смены ученики представили свой проект, показав целесообразность применения двигательной установки для расширения функциональных возможностей наноспутников.

«Работа на смене оставила очень хорошие впечатления, — отметил наставник Константин Кулябин. — Школьники выполнили все задачи, которые были поставлены им в начале работы над проектом. Ребята грамотные, мотивированные, талантливые и увлеченные. Это наше будущее, они интересуются инженерными науками, развивают свои знания и умения.

Победители проекта решили не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать его дальше. В настоящее время ведутся переговоры по организации сотрудничества между НИИМаш и Уральским федеральным университетом, в том числе о включении проекта в Программу деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».

«Для нас очень важен вопрос привлечения талантливой молодежи на предприятие. Нужны ребята, у которых горят глаза, которые любят космос и хотят развивать науку. И «Сириус» является прекрасной площадкой для поиска и привлечения такой молодежи, — отметила директор НИИМАШ Елена Матвеева, которая приняла участие в заключительной конференции Уральской проектной смены.

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