Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Вячеслав Михайлович! Уважаемые коллеги, друзья! Добрый день!

Очень рад приветствовать вас перед началом совещания, которое проходит ежегодно и всегда насыщено важными темами. Уверен, что и сегодня в вашей повестке немало вопросов, которые требуют обсуждения и, главное, предметного решения в интересах укрепления отечественной судебной системы, а значит, более надёжной, чёткой защиты прав и свобод граждан.

Хотел бы также поблагодарить вас и всех российских судей, которые в непростых условиях пандемии определили и реализовали оптимальный алгоритм своей деятельности.

Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за их подвижнический труд. Но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжёлый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наши система, напротив, действовала без перебоев.

Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства.

Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому, что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам.

Важно отметить также, что качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться. Замечу, что это не только наша оценка: согласно отчёту той же Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы. У нас к ним много вопросов, у них – к нам, но это объективная оценка. В частности, эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной для граждан.

Да, разумеется, наша судебная система показала способность быстро адаптироваться к совершенно новым условиям, это совершенно очевидная вещь. Но отмечу особо, что это был осознанный добровольный выбор именно самого судейского сообщества, самих судов, ведь буквально в самом начале пандемии Президиумом Верховного Суда и Президиумом Совета судей были приняты два совместных постановления с рекомендациями о порядке работы судов в новых условиях.

Эти документы содержали перечни категорий дел, рассмотрение которых не может быть приостановлено или отложено. К ним относятся, например, дела об избрании мер пресечения или об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, о замене наказания более мягким его видом или об освобождении от наказания в связи с болезнью. И конечно, те дела, которые возникли, собственно, из-за пандемии – их тоже хватало. К примеру, о должниках, у которых нет средств на погашение долга, так как из-за пандемии, вынужденных санитарных ограничений они временно потеряли работу или доход.

Иными словами, Верховный Суд и Совет судей определили для судов перечень наиболее острых для людей социально, общественно значимых вопросов, не терпящих отлагательств.

Что касается других категорий дел, то судам было предоставлено право самостоятельно решать, следует ли их рассматривать незамедлительно или можно отложить на более безопасное в эпидемиологическом плане время.

Уже упомянутое мною возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились «программой минимум», а, наоборот, избрали для себя «программу максимум». По факту – не стали разделять дела по категориям важности, а рассмотрели практически все обращения граждан, руководствовались тем принципом, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно значима для конкретного человека и его семьи. При этом в полной мере была сохранена социальная направленность правосудия.

Это касалось не только каждодневной работы судов, но и формирования единообразной судебной практики. Верховный Суд выпустил целый ряд её обзоров и дал судам разъяснения, как надо применять законодательство и каких ошибок следует избежать. Причём, наиболее подробными и объёмными стали обзоры практики по трудовым и социальным вопросам – как раз самые острые вопросы в это время.

В обзоре практики по трудовым делам Верховный Суд защитил права работников в различных спорах об увольнении, например, запретил строго наказывать работников за отсутствие на рабочем месте по уважительной причине.

В этой связи подчеркну: очень важно, что процесс совершенствования судебной деятельности идёт непрерывно в нашей стране, мы постоянно это обсуждаем с Председателем Верховного Суда. И самые прогрессивные, самые актуальные инициативы рождаются именно в судейском сообществе.

Конечно, знаю эту мысль, идею, что никогда сама себя система не может реформировать. Но я никогда не соглашался со скептиками, которые так утверждали – утверждали, что судебная система не может сама себя развивать. Как мы видим – может, и очень успешно.

Чутко реагируя на изменения в обществе и мире, анализируя общественно-политические тенденции, проблемы, угрозы, Верховный Суд изучает, обобщает поступающие из судов предложения, разрабатывает и внедряет новые способы повышения качества судебной деятельности.

Благодаря именно вашим инициативам укрепляется право и доступность граждан к правосудию, обеспечивается гласность и открытость деятельности судов. Кстати говоря, и в период пандемии эта гласность и открытость были обеспечены – за это вам особое спасибо.

Оптимизируется и судопроизводство, повышается эффективность судебной защиты, принимаются действенные меры по дальнейшему развитию принципа независимости судей, оптимальному распределению их служебной нагрузки, хотя она очень большая, знаю об этом. Тщательно отрабатываются правила, повышающие роль судебного процесса, позволяющие сделать судебный процесс более рациональным, а процедуру назначения судей – ещё более прозрачной.

Уважаемые коллеги!

Желаю всему судейскому корпусу России здоровья и профессиональных успехов и, конечно, результативной, плодотворной работы, в том числе по тем направлениям, которые сегодня были мной обозначены.

Еще раз благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго.

Вячеслав Михайлович, пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI