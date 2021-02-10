Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс в части использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края прокомментировала принятый Государственной Думой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства», внесенный Правительством РФ.

Смотрите также

Сенатор пояснила, что законопроектом разрешается размещать некапитальные строения, сооружения, предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биологических ресурсов, производства рыбной и иной продукции из указанных ресурсов, на лесных участках, предоставленных в аренду.

Как пояснила Людмила Талабаева, договор аренды лесного участка заключается без проведения торгов на срок действия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, договора пользования рыболовным участком или водными биологическими ресурсами. Лицам, обладающие правом на добычу (вылов) этих ресурсов, смогут использовать лесные участки на условиях публичного сервитута.

Сенатор убеждена, что эти новации очень актуальны, своевременны и позволят отрасли увеличить производство рыбной продукции, повысить ее качество и сократить сроки поставки потребителям. Людмила Талабаева отметила, что Комитет СФ рассматривал законопроект в нулевом чтении и поддержал его.

По ее словам, принятие законопроекта потребует внесения изменений в ряд нормативных правовых актов Правительства РФ. В этой связи Комитет СФ будет осуществлять парламентский контроль за ходом их разработки и сроками принятия.

MIL OSI