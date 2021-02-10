Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН10.02.2021 14:58

Академик Рашид Сюняев включен в список выдающихся членов Американского астрономического общества

В начале февраля 2021 года Американское астрономическое общество (AAS) объявило об избрании новых выдающихся членов Общества: AAS Fellows и AAS Legacy Fellows. В их число вошёл академик Рашид Алиевич Сюняев, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, почётный директор Института астрофизики Общества имени Макса Планка, научный руководитель российского проекта «Спектр-РГ».

Американское астрономическое общество (American Astronomical Society, AAS) объединяет около 8 000 профессиональных астрономов. В 2019 году оно учредило новую высшую категорию членства — Fellows, которая присуждается членам AAS за «за оригинальные исследования и публикации, инновации в астрономических методах или приборах, значительный вклад в образование и публичное просвещение, а также за выдающиеся заслуги перед астрономией и самим Обществом». В 2020 году состоялось первое избрание, и 200 ученых вошли в Первый список выдающихся членов AAS, который получил название AAS Legacy Fellows.

2 февраля 2021 года AAS объявило об избрании новых выдающихся членов Общества, а также о дополнениях в Первый список, куда вошёл академик РАН Рашид Алиевич Сюняев, главный научный сотрудник ИКИ РАН и почетный член AAS с 1997 года.

Академик Рашид Алиевич Сюняев также является иностранным членом Национальной академии наук США, Национальной академии Германии «Леопольдина», Королевского общества Великобритании, Королевской академии наук и искусств Нидерландов и ряда других зарубежных академий. В 2014 г. Китайская академия наук избрала Рашида Сюняева своим Эйнштейновским профессором. С 2010 года он является почетным приглашенным профессором Института перспективных исследований в Принстоне.

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