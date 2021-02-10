А. Клишас: Сенаторы поддержали кандидатуры на должности прокуроров субъектов Федерации, представленные Президентом РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Письмо о результатах проведения консультаций будет направлено Советом Федерации главе государства.

На 498-м заседании Совета Федерации председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров субъектов Российской Федерации.

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Андрей Клишас отметил, что в соответствии с положениями Конституции России, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и Регламентом СФ на заседании комитетов СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности были проведены консультации по представленным Президентом РФ кандидатурам на должности прокуроров субъектов Российской Федерации.

Были рассмотрены кандидатуры Павла Бухтоярова – на должность прокурора Пермского края, Романа Праскова– на должность прокурора Ростовской области, Андрея Ханько – на должность прокурора Иркутской области, Василия Щербакова — на должность прокурора Республики Мордовия.

Также на совместное заседание комитетов СФ были приглашены сенаторы, представляющие субъекты РФ, в которые направляются новые руководители прокуратуры, рассказал Андрей Клишас. «Обсуждение прошло с участием представителя Президента РФ в Совете Федерации Артура Муравьева, заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина и кандидатов на соответствующие должности. Состоялось обсуждение кандидатур с участием сенаторов от соответствующих субъектов РФ».

Все представленные кандидатуры были поддержаны, сообщил Андрей Клишас. «В соответствии с частями 8 и 9 статьи 188 Регламента Совета Федерации Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направил материалы Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга для информирования Президента РФ о результатах проведенных консультаций», — сказал сенатор.

Письмо о результатах проведения консультаций будет направлено Советом Федерации Президенту РФ.

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