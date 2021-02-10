А. Яцкин: В текущем году мы продолжим работу по реализации уникального потенциала Совета Федерации как палаты регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Полный текст отчета полномочного представителя Совета Федерации в Государственной Думе опубликован на официальном сайте верхней палаты парламента.

На 498-м заседании Совета Федерации с информацией о работе за 2020 год полномочного представителя Совета Федерации в Государственной Думе выступил первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

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«Нашим безусловным ориентиром остается продвижение в законодательном процессе видения и приоритетов Совета Федерации как палаты регионов», — заявил первый вице-спикер СФ. Так, в 2020 г. сенаторами было внесено в Государственную Думу 160 законопроектов, 43 из которых стали законами. На рассмотрении еще 82 сенаторских законопроекта, из которых 14 приняты в первом чтении. Кроме того, внесено более трех тысяч поправок к законопроектам, почти шестьсот из которых учтены.

По словам Андрея Яцкина, сенаторы внесли значимый вклад в подготовку изменений в Конституцию. В проработке предложений приняли участие 35 сенаторов. Из 133 предложенных поправок 117 учтены. В целях реализации поправок к Конституции в 2020 году принят 21 закон, из которых 5 внесены сенаторами.

Кроме этого, отметил первый вице-спикер СФ, в 2020 г. первоочередной задачей Правительства и палат Федерального Собрания стало реагирование на вызовы, связанные с пандемией. Для обеспечения систем здравоохранения, социальной защиты, поддержки экономики принято 30 федеральных законов. 10 из них подготовлены сенаторами.

Андрей Яцкин обратил внимание на социальную значимость таких законодательных инициатив, как внесенный сенаторами Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Галиной Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Андреем Клишасом, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Инной Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, регулирующий порядок дистанционной работы.

В числе других важных законодательных инициатив парламентарий также назвал проекты законов, устанавливающих льготы при взыскании задолженности в отношении «уязвимых» категорий граждан, уточняющих порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, продлевающих срок «дачной амнистии» и другие.

«В общей сложности третья часть от всего числа законопроектов, внесенных сенаторами – это законы социальной направленности», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Первый вице-спикер считает, что комплекс вызовов, с которыми сталкивается страна, накладывает особую ответственность на законодателей. «Повышается запрос к качеству правового регулирования. Максимально слаженная работа обеих палат – требование времени. Это условие качественного законодательного обеспечения целей национального развития», — уверен парламентарий.

Андрей Яцкин заверил, что в текущем году будет продолжена работа по реализации уникального потенциала Совета Федерации как палаты регионов. «Наша общая задача – чтобы голос и потребности регионов были услышаны и учтены в законодательном процессе. Только так можно обеспечить достижение национальных целей развития, как говорится «на земле».

Полный текст отчета опубликован на официальном сайте Совета Федерации.

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