Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что власти Республики также сняли ограничения по передвижению через границы региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сообщил об отмене обязательного ношения защитных масок в общественных местах в регионе.

По его словам, к такому решению власти Республики пришли «после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе, которая складывается благоприятным образом».

«При этом глава нашего региона Рамзан Кадыров КадыровРамзан АхматовичГлава Чеченской Республики настоятельно рекомендовал продолжить носить маски гражданам, входящим в группы риска, а также в течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса», — продолжил сенатор.

Власти Чеченской Республики также сняли ограничения по передвижению через границы региона

Он добавил, что власти Чеченской Республики также сняли ограничения по передвижению через границы региона.

Мохмад Ахмадов выразил слова благодарности медикам за профессионализм и самоотверженность, добавив, что ситуация с распространением коронавируса в Республике продолжит оставаться под контролем. Парламентарий подчеркнул, что медучреждения региона оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний.

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