Внесен законопроект, касающийся привлечения финансирования «Почты России»

Source: Russia – Council of the Federation

Соавтор документа – заместитель Председателя Совета Федерации Н. Журавлев.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и депутаты Государственной Думы внесли проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Смотрите также

Соответствующее поручение было дано Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Как говорится в пояснительной записке, документ позволяет устранить правовую неопределенность в вопросе возможности эмиссии АО «Почта России» (далее — Общество) облигаций без определения срока их погашения. Он подготовлен в соответствии поручением Президента РФ Правительству РФ совместно с «Почтой России» проработать вопросы, связанные с осуществлением Обществом функций грузового транспортного предприятия. Включение указанных мероприятий (развитие собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций.

Правительству РФ совместно с Обществом поручено принять меры, в частности, за счет выпуска облигаций без срока погашения, направленные на обеспечение выполнения Обществом инвестиционной программы, предусматривающей в том числе пополнение парка авиационной техники.

MIL OSI