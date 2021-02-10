В. Тимченко: В 2020 году наш Комитет успешно справился с поставленными задачами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил отчет о работе Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в минувшем году.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области выступил на заседании Совета Федерации с отчетом о работе Комитета за минувший год.

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Сенатор сообщил, что в 2020 г. эта работа осуществлялась с учетом вопросов ведения Комитета по направлениям законодательной деятельности, законодательного обеспечения парламентского контроля, правовым основам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, защиты прав потребителей, совершенствованию регламентных норм и иных правовых актов Совета Федерации, регулирующих вопросы организации парламентской деятельности палаты.

Кроме того, продолжил Вячеслав Тимченко, Комитетом осуществлялся общий контроль за исполнением решений верхней палаты парламента, анализ поступивших в СФ документов о наделении полномочиями сенаторов РФ на соответствие их положениям закона о порядке формирования Совета Федерации, рассмотрение вопросов о награждении граждан и организаций наградами Совета Федерации.

Комитет также вел контроль за соблюдением требований по обеспечению деятельности Совета Федерации, занимался согласованием стандартов финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности сенаторов, представлением на утверждение Совета палаты смет расходов по приему делегаций и по подготовке и проведению мероприятий в Совете Федерации.

«В 2020 году Комитет, в целом, успешно справился с поставленными задачами», — подчеркнул сенатор.

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