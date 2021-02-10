Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представила на заседании Совета Федерации отчет о работе Комитета СФ за минувший год.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы представила на заседании палаты отчет о работе Комитета за 2020 г.

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Сенатор отметила, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в течение прошлого года Комитет выполнил все поставленные задачи и обеспечил высокое качество законодательного процесса.

«Социальный блок поправок к Конституции Российской Федерации, принятый в 2020 году, установил высокий уровень государственных гарантий и определил социальную ориентированность государственной политики на будущее», — сказала Инна Святенко.

По ее словам, участие Комитета СФ в законотворческой деятельности было направлено на решение задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, и ориентировано на повышение уровня жизни граждан, особенно тех, кто остро нуждается в социальной поддержке государства.

В общей сложности в минувшем году проведено 27 заседаний Комитета СФ, в том числе шесть расширенных заседаний с участием федеральных министров. Рассмотрен и рекомендован к одобрению один федеральный конституционный закон и 125 федеральных законов, обсуждено 249 проектов федеральных законов. В течение года членами Комитета внесены в Государственную Думу 24 законодательные инициативы.

Кроме того, за отчетный период Комитетом СФ проведено 10 заседаний «круглых столов», организовано три «правительственных часа» в рамках заседаний Совета Федерации.

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